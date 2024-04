Prima: Casperia vola, pari fra Ginestra e Valle del Salto, tre punti d'oro per Passo Corese. Risultati e marcatori

RIETI - I risultati del ventiseiesimo turno del girone B di Prima categoria. Al rientro in campo dopo la sosta, sorride il Casperia che si porta al quinto posto grazie alla vittoria di misura nel match tutto reatino contro Cittaducale (1-0). Bene anche Passo Corese che centra il primo successo nel girone di ritorno grazie all’1-0 sul Castel Madama e guadagna tre punti pesanti per la lotta salvezza. Alba Cittareale recrimina (gol annullato nel finale) ma non riesce a fermare il Palombara che la spunta vincendo 2-1 e resta a contatto con la capolista Civita Castellana, vittoriosa contro il Real Gavignano Ponzano (4-0). Si arrende anche Poggio San Lorenzo contro la terza della classe Castrum Monterotondo (2-1). Ginestra e Valle del Salto si dividono la posta in palio (1-1).

Risultati e marcatori (XXVI giornata)

Casperia – Cittaducale 1-0

Ubah

Ginestra – Valle del Salto 1-1

Sanesi (G), Gallina (V)

Civita Castellana – Real Gavignano Ponzano 4-0

Palombara – Alba Cittareale 2-1

Persichetti, Cann (P), Lopez (AC)

Passo Corese – Castel Madama 1-0

Loreti

Castrum Monterotondo – Poggio San Lorenzo 2-1

Bangoura

Brictense – Castelnuovese 0-1

Città di Fiano – Guidonia 1-2

Classifica

Civita Castellana 68

Palombara 65

Castrum Monterotondo 55

Castelnuovese 44

Casperia 43

Valle del Salto 42

Guidonia 40

Cittaducale 39

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 25

Passo Corese 14

Alba Cittareale 13

Brictense 11