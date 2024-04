Seconda: al vertice non perdono colpi Montopoli, Santa Susanna e Sporting Corvaro. Risultati e marcatori

RIETI - Mancano soltanto tre giornate al termine del campionato di Seconda categoria. Dopo il ventitreesimo turno continua la corsa a tre per la prima posizione del girone C. Nel weekend appena trascorso, prova convincente della capolista Montopoli che supera 3-1 l’Atletico Cantalice in trasferta grazie ad una doppietta del solito Ippoliti. Bene anche Santa Susanna che resta a contatto (prima del proprio turno di riposo) grazie alla vittoria per 3-0 contro Alto Lazio. Lo Sporting Corvaro supera di misura il Velinia (1-0) grazie al decisivo Di Gaetano che si conferma capocannoniere con 20 gol. Poggio Bustone festeggia la prima partita ufficiale nel nuovo impianto sportivo con un netto 4-0 ai danni della Torpedo Rieti. Convincente prova del Borgorose che batte 6-0 la Gens Cantalupo. Piazza Tevere corsara al Luchetti dove batte 2-1 il Torri in Sabina. Nel girone D, Forano si conferma al terzo posto grazie al 4-1 casalingo contro la Comunale Civitellese.

Risultati e marcatori (XXIII giornata)

Girone C

Santa Susanna - Alto Lazio 3-0

Antonacci, Ometto, Quartana

Torri in Sabina - Piazza Tevere 1-2

autogol D’Aquilio(T), Palluzzi, Oddi (P)

Atletico Cantalice - Montopoli 1-3

Ippoliti, Ippoliti, Fiori F. (M), Dini (A)

Borgorose - Gens Cantalupo 6-0

D’Agostini, Divona, Mita, Mita, Mita, Stan Marian

Poggio Bustone - Torpedo Rieti 4-0

Franceschini, Mostarda, Agostini, Fenici

Velinia - Sporting Corvaro 0-1

Di Gaetano

Riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Forano - Comunale Civitellese 4-1

Uduh, Uduh, Giuliani, Giuliani (F), Peretti (C)

Classifica Girone C

Montopoli 50

Santa Susanna 49

Sporting Corvaro 47

Poggio Bustone 42

Borgorose 41

Piazza Tevere 39

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3