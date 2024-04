Seconda: Santa Susanna e Sporting Corvaro non mollano e restano in scia al Montopoli. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato anche il ventiduesimo turno del campionato di Seconda categoria. Nel caldo weekend, con tanti derby e scontri diretti, le prime tre in classifica provano a staccarsi dalle inseguitrici. Montopoli resta in testa dopo il successo per 2-0 contro Torri in Sabina. Santa Susanna resta a contatto grazie alla vittoria esterna sul campo del Piazza Tevere (2-1). Bene anche lo Sporting Corvaro che fa suo il derby con Borgorose (2-0). Torna a vincere Alto Lazio grazie al 3-1 inflitto al Monte San Giovanni. Quinta vittoria consecutiva per Poggio Bustone: Gens Cantalupo battuta 2-0 a domicilio. Torna a vincere anche l’Atletico Cantalice che espugna 2-1 il campo della Torpedo Rieti. Nel girone D, battuta d’arresto per Forano che conquista solo un punto nel pirotecnico 4-4 contro Tor Sapienza, mentre Sempione e Bravetta vincono e provano a staccarsi dai sabini.

Risultati e marcatori (XXII giornata)

Girone C

Montopoli – Torri in Sabina 2-0

Fiori F., Gulino

Sporting Corvaro – Borgorose 2-0

Leonardi L., Di Gaetano

Alto Lazio – Monte San Giovanni 3-1

Cafani, Del Beato, Del Beato (A), Felicioni (M)

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice 1-2

Gunnella (T), Addante, Gregori (AC)

Gens Cantalupo – Poggio Bustone 0-2

Buzzi, Agostini

Piazza Tevere – Santa Susanna 1-2

Colasanti (PT), Antonacci, Serva (S)

Riposa: Velinia

Girone D

Tor Sapienza – Forano 4-4

Volponi, Volponi, Uduh, Kouassi

Classifica Girone C

Montopoli 47

Santa Susanna 46

Sporting Corvaro 44

Poggio Bustone 39

Borgorose 38

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 27

Atletico Cantalice 25

Monte San Giovanni 23

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3