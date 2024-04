Prima: Alba Cittareale vince e vede il playout in casa, Casperia conquista il derby sabino. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato anche il terzultimo turno del campionato di prima categoria. Il girone B cerca ancora un padrone con Civita Castellana e Palombara che si presentano con 3 punti di distanza agli ultimi due atti della stagione. Nel fine settimana vittoria importante per l’Alba Citteraele che grazie al 2-1 contro il Real Gavignano Ponzano si allontana dall’ultima posizione. Sconfitta pesante per Passo Corese che cade 3-0 con la Castelnuovese e viene agganciata dalla Brictense, vittoriosa contro Valle del Salto (2-1). Casperia si conferma al quinto posto grazie al successo per 2-1 contro Poggio San Lorenzo. Civita Castellana sempre più vicina al titolo grazie al netto successo contro Cittaducale (6-2) ma il Palombara di mister Davide Colantoni non molla restando a 3 lunghezze di distanza grazie al 3-1 contro Castel Madama. Ginestra, già salvo, fa 1-1 sul campo del Città di Fiano.

Risultati e marcatori (XXVIII giornata)

Alba Cittareale – Real Gavignano Ponzano 2-1

Diomande, Ciogli (AC), Pennacchini P. (RG)

Brictense – Valle del Salto 2-1

Dirdala

Casperia – Poggio San Lorenzo 2-1

De Angelis R., Ricci (C), Ciavattieri (P)

Civita Castellana – Cittaducale 6-2

Papo, Ferretti

Passo Corese – Castelnovese 0-3

Città di Fiano – Ginestra 1-1

Falchetti

Palombara – Castel Madama 3-1

Cann, Taddei, Lucivero (P)

Castrum Monterotondo – Guidonia 0-2

Classifica

Civita Castellana 74

Palombara 71

Castrum Monterotondo 56

Castelnuovese 50

Guidonia 46

Casperia 46

Valle del Salto 43

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 34

Castel Madama 34

Città di Fiano 32

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Brictense 14

Passo Corese 14