di Emanuele Laurenzi

RIETI - Continua la preparazione della Zeus Npc Rieti in vista del campionato, ma oggi è da registrare uno stop per J.J.Frazier. Il play guardia statunitense arrivato da Treviglio ha avvertito sintomi para-influenzali e oggi non si è potuto allenare.



La squadra si è allenata regolarmente agli ordini del coach Rossi.

Mercoled├Č 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA