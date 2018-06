di Luigi Ricci

RIETI - A cinque giornate dal termine della regular season la Zeus Npc era in vantaggio in classifica su Treviglio, ma poi, dopo l'infortunio a Voskuil, i lombardi hanno tesserato JJ Frazier prelevandolo dalla Gleague, la lega satellite della Nba, appena terminata e da quel momento, segando 24 punti a partita, il tascabile playmaker (1.78) ha trascinato i lombardi al sorpasso su Rieti, per giunta priva di Olasewere, sostituito da Martin.



Dunque se la Npc non ha disputato i playoff è anche per colpa del suo neoingaggio, che è riuscita a strappare alla concorrenza giocando d'anticipo. “Avendone l’opportunità – spiega Rossi – abbiamo giocato la carta Frazier. Dopo l’asta scatenatasi su Caroti, anche i costi dei playmaker senior italiani erano molto alti. Per fortuna la maggior parte delle società sono ancora alle prese col completamento del roster degli italiani e anche a combattersi qualche giocatore e quindi ancora poco concentrate sugli stranieri. Ciò ha permesso di approcciare Frazier che da parte sua non voleva attendere troppo il mercato. Il che è positivo per noi perché ci serviva un giocatore capace di creare per sé ma pure per i compagni e di segnare. Ora possiamo fermarci una attimo a riflettere sperando che Casini risponda presto, in un modo o un altro”. Un arrivo, quello di Frazier, ben accolto dai tifosi poiché ci sono le premesse per vedere un nuovo Finley o Green dei tempi della Nuova Sebastiani.



Unica differenza: con Frazier e Casini, il secondo playmaker sarà quasi sicuramente under, senza Casini potrebbe essere senior e a questo punto cambierebbero minutaggio e impiego di Tomasini e Toscano mentre, oltre al lungo senior come cambio di Gigli e dell’altro extracomunitario, tra i tre under potrebbero arrivare un esterno e un lungo: ad esempio Simic, la scorsa stagione a Trapani.

Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA