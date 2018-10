LA NOTA DELLA SOCIETA'

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le previsioni negative del dopo partita sembrerebbero confermate: J.J. Frazier, della Zeus Npc Rieti, infortunatosi nella partita contro Cassino di mercoledì sera, ha riportato una frattura del secondo, terzo e quinto metatarso del piede sinistro.A questo punto, i tempi per il recupero potrebbero essere lunghi. Per la Zeus, c'è l'ipotesi concreta di individuare un sostituto, in questo momento della stagione e con pochi giocatori disponibili, potrebbe essere difficile.La Zeus Energy Group Rieti comunica che in seguito agli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'atleta JJ Frazier è stata riscontrata una frattura pluriframmetrica scomposta ed angolata della base del Ii, III e IV metatarso con aspetti di dislocazione supero-esterna del II ed in minor misura del III metatarso. Inoltre è stata riscontrata anche la frattura pluriframmetrica scomposta e diastasata del I cuneiforme sul versante infero-esterno. Nei prossimi giorni verrà programmato ed effettuato intervento chirurgico e soltanto successivamente si conosceranno i tempi di recupero che non si preannunciano comunque di breve entità.