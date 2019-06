RIETI - Un altro pezzo della Npc, in questo caso ex, vola verso un'altra società di A2. Questa volta si tratta di J.J. Frazier, firmato da Scafati. Il playmaker tascabile disputò le prime quattro gare in maglia Zeus fratturandosi un piede durante il match casalingo contro Cassino. Cui è seguita una lunga rieducazione che gli ha impedito di rientrare in corso stagione.



Come noto Ogo Adegboye, differente tipo di regista, ha rimpiazzato Frazier con più che ottimi risultati prima di infortunarsi a sua volta, tanto che la Npc valuterà in settimana il recupero del ginocchio infortunato a quattro mesi dall'incidente per poi probabilmente offrirgli un contratto. Nel caso la prossima stagione si assisterà a un derby Adegboye-Frazier.



