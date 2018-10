RIETI - Operazione riuscita per J.J. Frazie della Zeus Npc Rieti, infortunatosi al piede sinistro nel match casalingo contro Cassino.



"La Zeus Energy Group Rieti - spiega una nota della società - comunica che nella mattinata di oggi l'atleta J.J. Frazier è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura al piede rimediata nel corso della partita dello scorso 24 ottobre contro la Virtus Cassino. L'intervento, durato circa un'ora e perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la struttura Villa Mafalda di Roma dal Prof. Dario Perugia. Da domani comincerà l'iter riabilitativo volto a riportare nuovamente il giocatore a calcare i campi di basket. I tempi di ripresa vengono stimati in circa 6 mesi". © RIPRODUZIONE RISERVATA