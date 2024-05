Prima: Passo Corese prova a evitare la retrocessione, derby Alba Cittareale-Cittaducale. Gare e arbitri

RIETI - Ultimo atto del campionato di Prima categoria. Domenica mattina i verdetti del girone B, con il Civita Castellana a un passo dalla vittoria del campionato e la lotta salvezza ancora aperta. Ad aprire le danze è l’anticipo di domani pomeriggio tra Real Gavignano Ponzano e Castel Madama. Domenica mattina la capolista Civita Castellana cerca un risultato utile per festeggiare il primo posto contro il Poggio San Lorenzo. A distanza il Palombara cercherà un clamoroso aggancio in vetta: la squadra di mister Davide Colantoni ospita la Castelnuovese. Aperta la lotta per evitare l’ultima posizione: Passo Corese sfida al Di Tommaso la Valle del Salto, mentre la Brictense (appaiata con i coresini) riceve Ginestra. L’Alba Cittareale riceve Cittaducale in attesa dello spareggio salvezza. Casperia vuole chiudere bene l’anno nel match casalingo contro la quotata Guidonia che può valere il quinto posto.

Programma gare e arbitri (XXX giornata)

Sabato 4 maggio ore 16

Real Gavignano Ponzano – Castel Madama

Arbitro: Michele Turco di Ciampino

Domenica 5 maggio ore 11

Alba Cittareale – Cittaducale

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Brictense – Ginestra

Arbitro: Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale

Casperia – Guidonia

Arbitro: Emilia Corradino di Ciampino

Passo Corese – Valle del Salto

Arbitro: Valerio Verona di Civitavecchia

Civita Castellana – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Dario Roberto Toia di Roma 1

Palombara – Castelnuovese

Arbitro: Marco Taboga di Latina

Castrum Monterotondo – Città di Fiano

Arbitro: Alessandro Faccio di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 77

Palombara 74

Castrum Monterotondo 59

Castelnuovese 50

Guidonia 49

Valle del Salto 46

Casperia 46

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 37

Castel Madama 37

Città di Fiano 35

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Passo Corese 14

Brictense 14