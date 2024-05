Seconda: al Montopoli serve battere il Velinia per festeggiare la promozione in Prima. Gare e arbitri

RIETI - Domani si decide il campionato di Seconda categoria. Solamente un punto separa le prime due squadre in classifica nel girone C. In novanta minuti si stabilirà la squadra campione del raggruppamento reatino. La capolista Montopoli riceve alle 16 al Rinalduzzi il Velinia: con una vittoria i gialloblu sarebbero campioni. A un punto di distanza lo Sporting Corvaro che spera in un clamoroso sorpasso all’ultima curva: al De Amicis arriva l’Alto Lazio. Alle 18 la Torpedo Rieti già retrocessa scende in campo contro il Monte San Giovanni. Domenica mattina ultima partita per il Santa Susanna terzo in classifica in casa della Gens Cantalupo. Borgorose cerca di mantenere il quarto posto sul campo di Torri in Sabina. Poggio Bustone vuole chiudere bene il campionato dopo un eccellente girone di ritorno: i neroverdi affrontano in trasferta l’Atletico Cantalice nel derby. Nel girone D, ultima gara per Fornao sul campo dei Liberi Nantes con i foranesi già certi della terza posizione.

Programma gare e arbitri (XXVI giornata)

Girone C

Sabato 4 maggio ore 16

Montopoli – Velinia

Arbitro: Benedetto Federici di Roma 1

Sporting Corvaro – Alto Lazio

Arbitro: Michele Pepè di Roma 1

ore 18

Torpedo Rieti – Monte San Giovanni

Arbitro: Giordano Piovesan di Roma 1

Domenica 5 maggio ore 11

Gens Cantalupo – Santa Susanna

Arbitro: Matteo De Iuliis di Rieti

Torri in Sabina – Borgorose

Arbitro: Flavio Cappella di Rieti

Ore 16

Atletico Cantalice – Poggio Bustone

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

riposa: Piazza Tevere

Girone D

Domenica 5 maggio ore 11.30

Liberi Nantes – Forano

Arbitro:

Classifica Girone C

Montopoli 54

Sporting Corvaro 53

Santa Susanna 49

Borgorose 45

Poggio Bustone 45

Piazza Tevere 43

Torri in Sabina 31

Alto Lazio 28

Monte San Giovanni 26

Atletico Cantalice 24

Velinia 18

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3