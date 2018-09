RIETI - Probabile frattura del setto nasale per JJ Frazier. L'americano di Rieti, unico nel roster in questo momento visto il taglio di Williams, ha rimediato un brutto colpo al volto dopo appen 4'40 di gioco nella gara contro Roseto per il Memorial Gasperini. Frazier era andato a cercare di recuperare un rimbalzo lungo in attacco quando si è scontrato in maniera del tutto fortuita con Rodriguez che lo ha colpito al volto. L'americano di Rieti è franato a terra e sul parquet è comparsa una macchia di sangue. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno medicato la ferita. Frazier è stato portato via in barella e, al momento, è al pronto soccorso del de Lellis.



Meno grave, ma pur sempre un problema, la leggera distorsione a una caviglia per Bonacini, uscito dal campo. Anche per lui se ne saprà di più nelle prossime ore.