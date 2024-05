Terza: Città di Poggio Mirteto e Montorio difendono la vetta in trasferta, spareggio in vista. Gare e arbitri

RIETI - Penultima giornata del campionato provinciale di Terza categoria. La situazione nel girone reatino resta in bilico con due squadre appaiate al primo posto che lotteranno fino alla fine per un posto in Seconda categoria. Il programma si apre domani con il match tra Coresina e Poggio Catino. Vuole chiudere bene il campionato lo Sporting Mdc Lisciano che ospita la Maglianese. Toffia riceve Capradosso. Domenica pomeriggio le altre sfide con le due squadre capolista in campo in contemporanea. Alle 16.30 il big match tra la terza in classifica Stimigliano e il Città di Poggio Mirteto che punta a difendere il primato. L’altra prima in classifica, Montorio Romano, fa visita al Città di Mentana dopo aver vinto il recupero del primo maggio contro Stimigliano. La Spes Poggio Fidoni affronta il Real Monteleone Sabino con l’obiettivo di riconquistare il terzo posto. Lo Sport Sabina fa visita alla Pro Marcellina.

Programma gare e arbitri (XXV giornata)

Sabato 4 maggio ore 15

Coresina – Poggio Catino

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Sporting Mdc Lisciano – Maglianese

Arbitro: Alessandro Carloni di Rieti

Toffia Sport – Capradosso

Arbitro: Marwa Allam di Rieti

Domenica 5 maggio ore 16.30

Stimigliano – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Città di Mentana – Montorio Romano

Arbitro: Filippo Sciarra di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Pro Marcellina – Sport Sabina

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 59

Montorio Romano 59

Stimigliano 50

Spes Poggio Fidoni 49

Coresina 45

Sporting Mdc Lisciano 44

Pro Marcellina 32

Marcellina 31

Toffia Sport 26

Poggio Catino 24

Città di Mentana 22

Real Monteleone Sabino 14

Capradosso 13

Sport Sabina 8