RIETI - E' sbarcato a Fiumicino J.J. Frazier accolto dal team manager Feliciangeli e dal ds Gianluca Martini. Il play-guardia statunitense si sottoporrà subito a visite mediche e poi il primo allenamento con la Zeus Npc oggi alle 18 al PalaSojourner. Domani, giovedì 23 agosto, invece è previsto l'arrivo di Jarvis William: il lungo ha avuto un leggero ritardo nel ritiro del visto, per cui sarà a Rieti per la presentazione della squadra in programma alle 19.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



