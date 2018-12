© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una serata ricca di emozioni al Be’er Sheva. Domani in scena il padrone di casa Carlo Valente, accompagnato come di consueto dalla sua chitarra, e da altri 2 artisti. Sul palco con lui Federico Sirianni, cantautore proveniente da Genova, e Andrew Faber, autore romano noto anche sul web per i suoi componimenti toccanti e di indiscussa qualità.Per domani sera questo sarà il “Trittico di Mare e di Terra”, un concerto sospeso tra musica e poesia, che esamina alcune vicissitudini comuni a tutti gli esseri umani, usando uno sguardo poliedrico, frutto di questo mix così eterogeneo.Un evento che senza dubbio farà riflettere gli spettatori, ma che sarà naturalmente capace di divertire grazie all’alternarsi di poesie e canzoni inedite sul palco. Appuntamento imperdibile soprattutto per gli appassionati della buona musica cantautorale, che strizza l’occhio a mostri sacri come De Andrè, Bertoli e Guccini.Appuntamento a domani sera (sabato 8 dicembre) per conoscere 3 artisti molto interessanti e mai banali, ospiti del Be’er Sheva a partire dalle 22.30.