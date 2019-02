© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Alan Spicy approdano a Sanremo per “Caliel Next Generation”, importante evento satellite del Festival e vetrina per gli artisti emergenti del panorama indie.«L’idea di partecipare, come ogni nostra scelta, è nata per gioco – dichiarano – Suoniamo ciò che siamo cercando di migliorarci per divertirci sempre di più». Così gli Alan Spicy raccontano l’inizio di questa esperienza, che si prospetta come una delle più importanti per il percorso del gruppo, ansioso di presentare oggi, in Piazza San Siro, i brani “Caronte” e “Mutismo selettivo”, entrambi in linea con le loro tendenze indie-punk.Un traguardo che motiva il trio di Poggio Bustone anche a produrre nuovi brani: «Questa esperienza ci proietta in avanti per il nostro nuovo lavoro discografico – annunciano – abbiamo grosse novità in cantiere, ed altre sei tracce esplosive».Non passerà molto dunque, prima di sentire parlare ancora degli Alan Spicy, che nel frattempo si godono l’atmosfera sanremese, ringraziando tutti i sostenitori e gli affezionati.