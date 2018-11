© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Alan Spicy tornano sul web con un nuovo video musicale. Novità interessante dal trio di Poggio Bustone che, dopo la pubblicazione dell’EP “Frammenti”, esce ancora allo scoperto con il filmato del brano “Avvolte”. Un video girato on the road che, in 3 minuti e 28 secondi, racconta diverse tappe del Tuttutour, svolto in numerose città del Centro Italia. «Il video trasmette nella maniera più vera e viscerale possibile quelle che sono state le nostre esperienze – raccontano – Come dei piccoli “Frammenti di Alan”».Momenti di complicità e spensieratezza che scorrono sotto le note di un brano intenso come “Avvolte”: «Il pezzo racconta di come tutti noi abbiamo bisogno di correre, correre e correre per apprezzare tutti i momenti della vita», spiegano i 3 musicisti. Senza dubbio una delle tracce più interessanti di tutto l’EP, apprezzato anche al MEI di Faenza e vincitore del premio “Anime di Carta” a Roma.Un ritorno in digitale ma anche dal vivo per gli Alan Spicy, che 23 novembre faranno tappa in centro per un’altra serata del “Tuttutour”, prima di passare per Roma e Pescara. Non resta che attendere il prossimo venerdì ascoltando “Frammenti” in tutte le piattaforme digitali e su Yuotube, dove è possibile trovare anche il video di “Avvolte”.