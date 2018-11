Rieti, domani il live degli Alan Spicy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Alan Spicy tornano live in città. Ennesima tappa del Tuttutour per il trio di Poggio Bustone, questo venerdì ospite al Be’er Sheva. Friday Night Live tutto made in Rieti al pub in Via Dei Pozzi, che stavolta affida la serata ad un gruppo in attività solo da qualche mese, ma già a proprio agio di fronte al pubblico. Non sono mancate per gli Alan Spicy, le esperienze musicali al di fuori del contesto reatino, come il MEI di Faenza o i diversi concerti in tutto il Centro Italia.Un’occasione per conoscere tutti i brani dell’EP “Frammenti”, con particolare attenzione per “Avvolte”, pezzo presente su Youtube con un videoclip recentemente pubblicato. Ottime le premesse per il live di venerdì, che si preannuncia ricco di emozioni grazie ai testi introspettivi della band, fusi con sonorità tendenti al rock, e grazie anche alla capacità dei 3 ragazzi di coinvolgere la platea. Appuntamento a venerdì (23 novembre) ore 22.30.