Rieti, domani il live degli Alan Spicy

RIETI - Gli Alan Spicy inaugurano il 2020 con una nuova data al Be’er Sheva, dove tutto è pronto per il live di domani sera. Sull’onda del successo ottenuto con l’Ep d’esordio “Frammenti”, il trio di Poggio Bustone composto da Rocco Moscatiello, Michele Santori e Daniele Stazi, torna a suonare dal vivo riproponendo del buon rock alternativo.



Una giovane band sempre più ricercata nel contesto locale, ma capace di distinguersi anche in ambiti nazionali come il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, o altri eventi correlati al Festival Di Sanremo; a cui fa seguito la realizzazione di due video ufficiali per i brani “93” e “Caronte”, entrambi presenti su Youtube.



Un 2020 che riparte con un concerto indoor per gli Alan Spicy, ormai di casa nel pub in Via dei Pozzi, dove lo spettacolo avrà il via domani sera a partire dalle 22.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA