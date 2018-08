di Lorenzo Quirini

RIETI - Gli Alan Spicy escono allo scoperto con il loro primo EP dal titolo “Frammenti”, pubblicato per l’etichetta “Stella Marina Label” in versione digitale e “Beng Dischi” in copia fisica e registrato nello "Slam Studio". Un lavoro senza dubbio interessante, che arriva da una band composta da 3 musicisti di Poggio Bustone, uniti da un legame di parentela, da una lunga amicizia e da una spiccata passione per la musica. Una vocazione che ha trovato terreno fertile all’interno della “Hobbit Room”, come loro hanno soprannominato la piccola stanza adibita a sala prove, messa a disposizione da Rocco Moscatiello, uno dei componenti del gruppo.



Proprio nella “Hobbit Room” gli Alan Spicy hanno rispolverato i loro strumenti musicali, portando alla luce, dopo mesi di lavoro, i 6 brani di “Frammenti”. Tutti pezzi densi di significato, i cui testi esplorano diverse emozioni e stati d’animo, spesso dettati dal trascorrere del tempo che porta con sé persone, cose e momenti preziosi. Una qualità che è rintracciabile nei testi così come nella musica, tutt’altro che scontata e spesso tendente al rock. A questo va aggiunta la capacità del trio di coinvolgere il pubblico durante le esibizioni: «Ci piace creare scompiglio tra la folla, il caos» come loro stessi affermano.



Non resta che ascoltare “Frammenti” in attesa delle nuove date degli Alan Spicy, altra piacevole novità nel panorama musicale reatino.



I brani in Frammenti: Plastica, Avvolte, Caronte, 93, Franco, Super Alan.



Alan Spicy: Rocco Moscatiello (voce e percussioni), Daniele Stazi (basso), Michele Santori (chitarra e voce).





Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA