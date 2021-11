Rieti, addio al musicista reatino Andrea Salini

RIETI - E' morto il musicista reatino Andrea Salini. Aveva 44 anni.

Da quanto appreso, il bravo e poliedrico cantante del Cicolano è stato colto da malore e purtroppo la corsa in ospedale è risultata vana.

Salini era originario di Petrella Salto, chitarrista e cantautore. Nel 2010 pubblicò l'album “Dr Hyde e Mr Hyde“, nel 2012 "Maestrale" e nel 2017 "Lampo Gamma". Era da poco uscito il quarto album, "Roses".

Il cordoglio

"Il Consiglio direttivo dell'Alcli Giorgio e Silvia - recita una nota - esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del musicista reatino Andrea Salini che tra qualche giorno all'interno della manifestazione Santa Barbara nel Mondo, promosso dalla Sezione Soci Sabina Coop Centro Italia, avrebbe tenuto un concreto di beneficenza il cui incasso sarebbe stato devoluto interamente alla nostra Associazione.

Il cantautore reatino è entrato nella famiglia dell'Alcli per la sua generosità e sensibilità e ha lasciato un segno profondo. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari in questo momento di grande dolore".