RIETI - Sta lavorando al nuovo album, che uscirà in primavera il chitarrista reatino Andrea Salini. Originario del Cicolano, Salini, classe 1977, sta concludendo il tour del suo terzo album Lampo Gamma, con live esplosivi e sonorità che toccano tutti gli stili della musica rock, dal classic al metal con contaminazioni blues, funky e folk. «Il morale è alto - commenta l’artista - per via della realizzazione del nuovo lavoro che toccherà, come sempre, tematiche sociali».Salini, con la sua band composta da Daniele Signorino al basso, Domenico di Girolamo alla chitarra, Francesco Marianetti alle tastiere e Fabio Pestilli alla batteria, questa sera si esibirà al Palladio Live Club a partire dalle 21.30 in una serata di rock d’autore. La musica del chitarrista, cantautore e docente presso La Musica Secondo Cecilia, continua intanto a varcare i confini nazionali.Mercoledì 13 novembre alle 15 Salini sarà ospite di Radio Blu Italia, emittente radiofonica di Adelaide, in Australia. L'intervista potrà essere ascoltata sul sito radiobluitalia.net. Ulteriori informazioni sul sito andreasalini.com.