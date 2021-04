Matteo Bianchi e Andrea Salini col video Roses in nomination al Festival internazionale del cinema di San Pietroburgo

RIETI - "Il lupo del rock" Andrea Salini ed il regista Matteo Bianchi, col video del singolo Roses sono tra i candidati al premio per il miglior video Musicale del Festival Internazionale del Cinema "White Nights International Festival" di San Pietroburgo in Russia, che si terrà dal 23 al 25 aprile.



La "nomination" ufficiale di Roses in un Festival Internazionale del Cinema, tra decine e decine di video provenienti da ogni parte del Mondo, sottoposti a selezione, rappresenta un grandissimo attestato di qualità per l'ultimo lavoro discografico del chitarrista-cantautore della Provincia di Rieti. (Video Roses https://youtu.be/b40AG7joQgQ )



La candidatura al premio come migliore video musicale, è inoltre, la definitiva consacrazione anche in campo internazionale, del talento e la bravura del Filmmaker della Provincia di Roma, Matteo Bianchi, che ne ha curato l'intera produzione.

Lo stesso regista, in passato, aveva prodotto anche il video di "Distant Planets" ( https://youtu.be/odeupkjYyJM ) del precedente album Lampo Gamma, che aveva riscosso un notevole consenso tra i fan di Andrea Salini e la critica. (Matteo Bianchi: https://bianchimatteo.it/home/).



Nonostante l'emergenza Covid e le tante difficoltà e privazioni per il mondo della cultura, soprattutto per il settore musicale, continua senza sosta, in attesa di poter tornare ad esibirsi Live con la sua band, la promozione di Roses. (disco uscito nel mese di ottobre 2020).



Roses continua a riscuotere un grandissimo successo tra gli addetti ai lavori ed il pubblico. A testimoniarlo le decine di recensioni, tutte entusiastiche, di riviste e siti web specializzati.



Tra le più importanti, quelle di "Power Play". nel nuemero di Dicembre, una delle principali "magazine" di musica Rock in Inghilterra e di "Guitar Club" , la più importante rivista di musica Rock in Italia, che nel numero di febbraio ha dedicato una intera pagina di intervista/recensione a Roses e al Lupo del rock.

(Recensioni ed interviste visibili sul sito www.andreasalini.com)



A tutto ciò, si aggiungono le tantissime interviste radiofoniche, nelle quali il chitarrista del Cicolano sta facendo conoscere Roses agli ascoltatori e che hanno sancito l'alto gradimento anche delle emittetti radio in tutta Italia.

