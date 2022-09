La Andrea Salini band condivisa farà il suo debutto live a Roma nel ricordo del “Lupo del rock”

RIETI - Una Band condivisa (la prima ed unica al mondo) a nome di Andrea Salini, è una delle iniziative che avranno l’obiettivo di dare continuità alla persona (ai suoi valori e principi) ed all’opera artistica – musicale di Andrea Salini, il Lupo del rock.

Musicisti e band, condivideranno la propria musica, le proprie canzoni, con la musica e le canzoni di Andrea Salini.

«La condivisione della musica come Bene comune, affinché un progetto, un cammino, un sogno, non sia interrotto, a prescindere da tutto quello che può accadere. Questa, l’anima, l’essenza ed il messaggio di questa iniziativa».

La Andrea Salini Shared Band/ Band Condivisa/ Banda Compartida (saranno le 3 lingue con le quali verranno cantati i suoi brani ) farà il suo esordio sabato 17 settembre alle 20 a Roma nel Nuovo teatro San Paolo (viale di San Paolo 12).:

Tutte le info sulla pagina artista di Facebook e Instagram ANDREA SALINI IL LUPO DEL ROCK sul sito www.andreasalini.com

Hanno aderito e parteciperanno:

THE GANG (MARINO e SANDRO SEVERINI), SIMONE GIANLORENZI, ENRICO GHEDI, GERRY DUNI, JOHN MACALUSO, DIEGO GARBUGLIA, ALESSANDRO GABRIELI, DANIELE SIGNORINO, FRANCESCO MARIANETTI, DOMENICO DI GIROLAMO, FABIO PESTILLI, EROS CATTARIN e FABIO ROSSETTI

La ANDREA SALINI Shared Band, avrà l’ulteriore obiettivo di raccogliere fondi che saranno destinati a finanziare progetti di contrasto alla SOFFERENZA e per garantire diritti umani primari ed universali.

Per tale motivazione, tra i promotori e sostenitori di questa iniziativa, sarà protagonista l’Associazione di volontariato umanitaria-culturale onlus, LA LOKOMOTIVA.

LA LOKOMOTIVA per l’occasione ha ideato un nuovo progetto, “ARTE e MUSICA per DIRITTI e DIGNITA” per l’organizzazione di eventi che abbiano lo scopo di sensibilizzare e promuovere la solidarietà, la cooperazione, l’attività ed i progetti umanitari dell’associazione, oltre a raccogliere fondi. Tali eventi, in primis, avranno la partecipazione della ANDREA SALINI Band Condivisa.

sito www.andreasalini.com

fb ANDREA SALINI IL LUPO DEL ROCK (pagina artista)

instagram ANDREA SALINI IL LUPO DEL ROCK

email bandcondivisa@andreasalini.com

