Tricolori Juniores, Morseletto oro nel triplo: il 15,84 gli vale la qualificazione ai Mondiali U20

RIETI - Morseletto da sogno ed ecco il terzo oro per la Studentesca Milardi. Il triplista rossoblù fa "all in" al campionati juniores di atletica in corso al Guidobaldi ed incassa titolo italiano, personale e, soprattutto, conquista il diritto a partecipare ai mondiali under 20 che si svolgeranno a Cali, in Colombia, dall'1 al 6 agosto.

Federico ha fatto letteralmente esplodere lo stadio reatino, andando a trovare il salto della vittoria all'ultimo tentativo: un 15,84 che gli ha consentito di superare Federico Bruno dell'Athletic Club Alperia, fino a quel momento leader per una questione di secondo miglior salto.

Morselletto, infatti, aveva già ottenuto una grande misura al penultimo salto, volando a 15,61 (+1,2 di vento): l'atleta reatino aveva avuto subito la sensazione di aver fatto una bella prestazione, al punto che si era inginocchiato accanto ai giudici per assistere alla misurazione ed era schizzato in piedi al momento dell'ufficializzazione della misura.

Quel salto era il suo personale e il minimo per Cali ma, in quel momento, gli consegnava "solo" l'argento perché Bruno aveva la stessa identica misura, ma con un secondo salto migliore. La vittoria è arrivata all'ultimo tentativo, con Morseletto che si è migliorato ancora arrivando a 15,84 (+0,7 di vento) conquistando il titolo italiano nel triplo.