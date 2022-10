La bocciofila Città di Rieti conquista il terzo posto ai Campionati italiani. Il caso-bocciodromo

RIETI - Alvaro Ciani e Franco Desideri della bocciofila Città di Rieti hanno conquistato nella giornata di ieri il terzo posto ai campionati italiani di bocce, specialità coppia. Le trentadue formazioni provenienti da tutto il territorio nazionale, divise in quattro gironi, si sono date battaglia presso gli impianti sportivi di Perugia e provincia. La coppia reatina si è aggiudicata il proprio girone vincendo le prime tre partite contro le formazioni di Modena, Ascoli Piceno e Roma per poi cedere il passo in semifinale alla giovane formazione di Salerno che poi in finale ha conquistato il titolo italiano.

«Ancora una grande soddisfazione per la bocciofila e per la nostra città dopo il titolo italiano ottenuto lo scorso anno nella specialità terna. Il presidente Alfredo Masci ci tiene però a evidenziare lo stato di disagio in cui versa tutto il movimento boccistico reatino che come noto dovrà rinunciare già a partire dai prossimi giorni al bocciodromo di via De Gasperi a causa degli aumenti esponenziali di luce e gas. Si aspettano notizie dal Comune».