Tiro con l'arco, a Polino si alza il sipario sui campionati italiani 3D

Occhi puntati sulla coppia d'oro Sabrina Vannini e Nicola Kos, punte di diamante degli Arcieri Città di Terni, ma soprattutto fari accesi su Polino, suggestiva location dell'edizione numero 16 dei campionati italiani di tiro con l'arco 3D. L'evento che prenderà il via domani, giovedì 7 settembre, riguarderà le divisioni Compound, Arco Nudo, Arco Istintivo e Longbow nelle classi Over 20 e Under 20 maschile e femminile, individuale, a squadre e a squadre miste.

In gara 599 iscritti tra cui figurano i migliori interpreti di questa disciplina. Gli assoluti di Polino saranno utilizzati dal direttore tecnico della Nazionale come test event in vista del campionato europeo in programma il prossimo ottobre a Cesana Torinese. Per gli Arcieri Città di Terni riflettori puntati tutti sulla coppia d'oro formata da Sabrina Vannini e Nicola Kos entrambi campioni uscenti nell'arco istintivo ai campionati italiani 3D dello scorso anno andati in scena in Sardegna.

«Dopo l'Europeo e il Mondiale vogliamo chiudere il cerchio con questi assoluti – dice Stefano Tombesi presidente degli Arcieri Città di Terni – la scelta di Polino e Colle Bertone sta già facendo registrare i primi importanti apprezzamenti.

In vista dell'inizio dei campionati italiani 3D vorrei ringraziare personalmente i circa 100 volontari giunti da ogni parte d'Italia che si stanno impegnando per rendere unico questo evento. Un grazie a loro ma anche all'amministrazione comunale di Polino che ha sposato sin da subito il nostro progetto e che si è adoperata per organizzare una cena itinerante all'interno del borgo riservata gli atleti con l'obiettivo di fargli toccare con mano il calore umbro e ternano».

Alzabandiera e cerimonia di apertura in programma venerdì 8 settembre con le qualificazioni al via subito dopo, nel pomeriggio di scena i mixed team con accesso consentito al pubblico. Sabato 9 settembre dalle ore 8 alle ore 18 gare con accesso consentito al pubblico e domenica 10 settembre finali in tutte le categorie dalle 10 alle 15 con premiazioni a seguire.