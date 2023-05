Taekwondo, bronzo per Fabio Villani e per il maestro Emanuele Carafa

Bronzo per la Kumgang, ai Campionati Italiani junior rosse e Campionati Italiani nere master di taekwondo, che si sono svolti a Bagheria. Un grande risultato, che ha permesso alla asd Olimpica Kumgang, di essere tra le migliori d’ Italia, presenti all’ evento. Guardando, così, al futuro, con ottimismo, nella consapevolezza di avere dei talenti da crescere e da valorizzare, in vista di gare future. Nel team, gli atleti, Lorenzo Cotroneo, categoria 59kg junior rosse e Fabio Agostino Villani, categoria 73kg. Nella classe master, il maestro, Emanuele Carafa, atleta, cat.68kg. Lorenzo Cotroneo, purtroppo, esce subito al primo incontro, a causa di un infortunio all’anca, che gli ha impedito di esprimere al meglio, le proprie qualità tecniche e atletiche. Il riscatto arriva da Fabio Agostino Villani (nella foto sotto), che supera i quarti, vincendo l’incontro, con il risultato 5 a 3 nel primo round e 5 a 1 nel secondo. Villani ha mostrato una grande capacità tattica e abilità tecnica, sia di pugno che di gamba, arrivando in zona podio alla semifinale, per poi fermarsi dopo un incontro, molto combattuto.

Per la prima volta nella storia, la Fita Federazione Italiana Taekwondo, organizza il primo campionato italiano master (atleti dai 30 anni poi). In tale occasione, il maestro Emanuele Carafa, si aggiudica, anche lui, una medaglia di bronzo, dopo aver vinto i quarti di finale, con il punteggio 7 a 6 - primo round e 5 a 0- secondo round. Le due medaglie prestigiose, ottenute a Bagheria, innalzano la qualità della asd Olimpica Kumgang, che lascia sempre il segno, negli appuntamenti di rilievo. L’associazione è stata sostenuta da gli sponsor Fiocca Moda Sport di Castel di Sangro, Maria Spina Remax di Villetta Barrea e Prodet, sempre di Castel di Sangro. L’ asd Olimpica Kumgang, è presente sul territorio Abruzzese nelle sedi di Castel di Sangro ( Youtopia sport Village), Pescasseroli (Fisioterapiasportcenter) e Villetta Barrea (Palestra comunale). I corsi sono diretti dal maestro, Emanuele Carafa, VI Dan.