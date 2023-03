Medaglia di bronzo per Daniele Laborante ai Campionati italiani di nuoto pinnato

RIETI - Scende il sipario su una delle manifestazioni più belle ed intense del nuoto pinnato, i Campionati Italiani Assoluti, che ha visto protagonista l’Asd Pianeta Sport di Rieti con gli atleti Daniele Laborante ed Edoardo Maura, che sono stati artefici entrambi di ottime prestazioni.

Per Laborante è arrivato un podio tanto atteso, una medaglia di bronzo nei 50m pinne, la prima in un Campionato Italiano Assoluto, che dopo due anni altalenanti è tornato a brillare facendosi largo tra i big. Grazie alla sua determinazione e al suo grande impegno ha ottenuto un terzo posto che vale oro, lui che nella vasca ha riposto sogni e speranze. Nei 100m pinne disputa la finale fermando il cronometro a 44’’83, e nella gara dei 200m pinne, grazie ad una grande determinazione fa segnare le sue migliori prestazioni in assoluto.

Un percorso diverso, quello intrapreso dall’atleta Edoardo Maura che ha iniziato da poco questa avventura insieme. Lui che viene da un passato con la monopinna, decide di sfidare se stesso, indossando le pinne. A distanza di tre settimane, dall’ultima prestazione, ha registrato i suoi migliori personali nei 50m, 100m e 200m pinne, e fa ben sperare per il futuro. Ha dimostrato come si possa crescere in poco tempo con la costanza ed il sacrificio.

Felice il tecnico Erika De Angelis che non nasconde l’emozione: «E’ stato un evento che non dimenticherò mai. Aspettavamo da molto questa medaglia che ci ha regato una gioia indescrivibile, ma la cosa che mi ha resa più felice sono stati i tempi di entrambi i ragazzi migliorati notevolmente e questo è frutto di tutto il lavoro fatto insieme. Daniele ed Edoardo sono due atleti che credono in ciò che fanno e il loro impegno è stato ripagato e li ringrazio per questi risultati. Ora riprenderemo a lavorare per cercare di migliorare sempre di piu».

Soddisfatto il presidente Simone Cotini: «Questa è la prima medaglia importante di questa Società, nonostante le difficoltà di questo mese in quanto ci stiamo allenando tra Terni e Roma perché siamo senza piscina a Rieti. Le ottime prestazioni di tutte e due i nostri ragazzi dimostra che il lavoro e l’impegno ripagano; non si può pensare che un Atleta possa raggiungere certi risultati a questi livelli senza una preparazione adeguata, e per questo il lavoro che sta facendo il tecnico sta dando i suoi frutti. Questo adesso deve essere un punto di partenza».