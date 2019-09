Rieti, a Mompeo "scelta di gusto"

IL PROGRAMMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ una “scelta di gusto” quella fatta da Mompeo che ha messo insieme la collaborazione di Comune (promotore dell’evento) con le associazioni Pro-Loco e Cogli l’Attimo. Una due giorni domani sbato 28 settembre e domenica realizzata con il contributo e patrocinio dell’Arsial Regione Lazio. «L’evento – spiega il sindaco Michela Cortegiani - si inserisce nella politica di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari locali per favorire la conoscenza del territorio, l’incentivazione al turismo locale e il sostegno delle attività presenti a filiera corta e all’imprenditorialità giovanile, punti specifici che la nuova Amministrazione Comunale vuole incentivare».Una “due giorni” di mostra mercato di prodotti enogastronomici, conferenze, tour guidati presso le aziende, visite al Castello e alla mola Patrizi Naro, laboratori didattici e stand gastronomici, con la partecipazione degli allievi del CFP Alberghiero di Amatrice.Sabato 28 settembre, la mattina, tour delle aziende: Azienda agricola Laura Petrocchi-Frantoio Il Viarino Azienda agricola SI – Azienda Agricola Colle Paradiso a seguire l’apertura della mostra mercato delle aziende enogastronomiche.Alle 13 la degustazione di un piatto tipico locale, i maccheroni a fezze.Alle 16 la Conferenza: “Economia locale risorsa per un sistema di eccellenza”, relatore Paolo Palomba esperto europeo Economia Locale. In serata le tipiche pizze fritte.Domenica 29 settembre si apre con i laboratori e dimostrazioni la mattina insieme all’apertura della mostra mercato delle aziende enogastronomiche. A pranzo la degustazione di spaghetti all’amatriciana e taglieri di salumi e formaggi.