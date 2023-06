Musi’ Tango Project in concerto a Mompeo

RIETI - Sabato 17 giugno alle 21 avrà luogo, presso il castello Orsini Naro dì Mompeo, il concerto con il Musi’ Tango Project. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mompeo nell’ambito della rassegna dello spettacolo dal vivo “A porte Aperte” finanziato dalla Regione Lazio.

Il progetto Musi’ Tango è ideato da Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti) e nasce per raccontare l’evoluzione del tango, esplorando le pagine più celebri di questo genere musicale. Il programma musicale affronta un repertorio vasto: dalla popolare Media Luz di Carlos César Lenzi, alle poetiche canciones rese celebri da Carlos Gardel, fino ad arrivare al ‪nuevo tango del grande bandoneonista e compositore ‪Astor Piazzolla. Maria Rosaria De Rossi, cantante eclettica, spazia dalla lirica, alla musica moderna, al jazz; Paolo Paniconi, pianista e compositore ha realizzato musiche per numerosi programmi televisivi di Rai come “Ballarò”, “Porta a Porta”, “Geo & Geo”, “L’Arena”, “Cominciamo Bene” e molti altri; Sandro Sacco, flautista molto apprezzato a livello nazionale, partecipa a rassegne internazionali, come Perdonanza Festival, Majellarte, Exclamate Jubilum, Premio Roma, Ric festival, partecipa in qualità di ospite a programmi televisivi della Rai e incide per la casa discografica Videoradio.

Al progetto collaborano anche Matteo Marinelli alla fisarmonica e il percussionista e vibrafonista Claudio Piselli. «Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario concerto che celebra la bellezza e la magia del tango nel suggestivo scenario del castello Orsini Nano».