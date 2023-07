Al via la I edizione del Mompeo International Short Film Festival

RIETI - Parte questa sera con una anteprima di lusso la I edizione del Mompeo International Short Film Festival, concorso per cortometraggi che si terrà nel paese sabino domani e sabato. Il Festival si svolge tra il Castello Orsini Naro, piazza Regillo e l’Auditorium San Carlo.

Il tema del Festival quest’anno è “Ri-Generazioni”, filo conduttore tra i film in concorso e gli eventi collaterali che, già a partire dall’anticipazione della kermesse di questa sera “Aspettando Misff”, intende cogliere il cambiamento sociale, culturale e urbano in atto attraverso lo sguardo di artisti, musicisti, scrittrici e registi sulle comunità. Da Matera a Mompeo passando per l’Abruzzo, dal Giappone all’Ucraina, il Festival affronta il tema dei cambiamenti climatici, dello spopolamento delle campagne, dell’urbanizzazione delle città, attraverso attività in grado di rigenerare il borgo e ricreare il senso di comunità. In quest’ottica rientrano i due laboratori di Scrittura creativa ed Elementi di sceneggiatura che si tengono oggi nel Castello Orsini-Naro.



Direttrice artistica dell’edizione 2023 è la scrittrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia, vincitrice del Super Premio Campiello 2007 con il libro “Mille anni che sto qui”, edito da Einaudi. Sono oltre 60 i film iscritti al concorso provenienti da 16 nazionalità diverse (India, Italia, Nuova Zelanda, Iran, UK, Irlanda del Nord, Francia, Cina, Brasile, ecc.) di cui 13 finalisti, oltre a 7 proiezioni fuori concorso.

Il programma



Da domani il concorso Mompeo International Film Festival.

Alle ore 21 sul palco di piazza Regillo i saluti dell’autorità e la presentazione ufficiale della Giuria del Festival: Mariolina Venezia dialoga con Laurent Petitgand e Paolo Franchi. A seguire, i cortometraggi finalisti in concorso.

Alle ore 22 la proiezione del corto J’Ador, di Simone Bozzelli, classe 1994, regista che si è fatto conoscere e apprezzare per aver diretto il video musicale I Wanna Be Your Slave dei Måneskin e per i suoi corti, come Amateur, nel 2019 alla Settimana della critica di Venezia, e Giochi, presentato nel 2021 al Locarno Film Festival. Insieme a lui, il pubblico incontrerà un altro straordinario giovane talento: Leonardo Mirabilia (nella foto), originario di Mompeo, attore e direttore della fotografia, che annovera tra i suoi lavori diversi film come interprete e direttore della fotografia.

Sabato alle 11 la presentazione di “C’era una volta a Mompeo” con Nathalie Mentha; alle ore 18.30 la proiezione del film “Terraferma” di Emanuele Crialese alla presenza dell’attrice Donatella Finocchiaro. (Auditorium San Carlo). Dalle ore 21, in piazza Regillo, sulle note al pianoforte di Laurent Petitgand, l’incontro in programma con Mariolina Venezia, Marita D’Elia e Luc Merenda.

Finale di serata dalle 22 con le premiazioni al miglior corto “Panorama italiano” e al Miglior corto vincitore della I edizione del Misff. A consegnare i riconoscimenti sarà l’attrice Donatella Finocchiaro.