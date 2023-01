A Mompeo prende il via la rassegna “A porte aperte”

RIETI - A Mompeo il teatro apre le porte: in programma una serie di spettacoli gratuiti che prenderà il via venerdì 20 gennaio. Sul palcoscenico non solo l’arte teatrale propriamente detta, ma anche la danza e la musica per comporre il palinsesto della rassegna “A porte aperte”, inaugurata da “La valigia dei destini incrociati” della compagnia “Bertolt Brecht” di Formia, in scena a partire dalle 18 presso la sala Fabrizio Naro del castello Orsini Naro.



Una rappresentazione da inserire nel contesto della Giornata della Memoria, che cade il 27 gennaio di ogni anno: la storia si sviluppa in una stazione ferroviaria in Italia, nel 1943; in questa cornice si incontrano personaggi peculiari e molto diversi tra loro, che si avvicendano sulla scena. Tra questi c’è Angelo, che aiuta i passeggeri con le valigie perché lui, con le valigie, ci parla e loro gli rispondono anche. C’è poi il piccolo David, un personaggio fondamentale per la storia: è infatti un bambino ebreo che si nasconde agli occhi degli altri e particolarmente a quelli del pubblico. Ed è proprio il suo arrivo che obbliga ognuno a prendere una decisione.





Queste le premesse per il primo evento della rassegna a Mompeo, che inizia con uno spettacolo adatto a spettatori di tutte le età, capace di trattare temi delicati con intelligenza e leggerezza ed anche per questo apprezzato dalla critica del settore. Solo il primo capitolo di un lungo calendario che si protrarrà fino ad agosto e sempre ad ingresso gratuito: è questo il proposito della rassegna “A porte aperte”, vincitrice dell’“Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio” e che sarà certamente utile anche per valorizzare un borgo storico come Mompeo.