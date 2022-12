Aspettando il Natale a Mompeo con le magiche atmosfere create dal Musi' Trio

RIETI - Gli immancabili appuntamenti dell’iniziativa “Luci del Natale”, che il Comune di Mompeo organizza con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione delle associazioni del territorio, allieteranno anche quest’anno le festività natalizie nello splendido borgo. Il primo appuntamento è per l’8 dicembre con l’accensione delle luminarie e l’allestimento dell’albero di Natale in piazza, a cura della Proloco che offrirà agli intervenuti zucchero filato e cioccolata calda. Sabato 10 invece sarà la volta del Mercatino di Natale allestito all’interno del Castello Orsini Naro, che aprirà le porte ai visitatori. Aperto per l’occasione anche l’Osservatorio astronomico Mario Orso Corbino, gestito dal CNAI. Lo stand gastronomico sarà a cura del Comitato Festa di Sant’Egidio e San Vincenzo 2023.

Il pomeriggio sarà allietato invece dalle magiche atmosfere create dal Musi’ Trio, composto da Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte), con il concerto “Quando la musica è cinema”. Per l’occasione riaprirà le porte al pubblico l’Auditorium San Carlo, un piccolo gioiellino dall’acustica stupenda. Questi i primi appuntamenti dei tanti che il Comune di Mompeo ospiterà da qui alla fine delle festività natalizie. Per non perderne nemmeno uno, vi suggeriamo di seguire le pagine istituzionali di Facebook e Instagram.