Martedì 16 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Si è fatta decisamente onore la Sabina nell’ultima Ultramaratona “Impossible Target” una sfida per i più davvero impossibile trattandosi della più lunga corsa non-stop d'Europa, la Milano-Sanremo, un viaggio che attraversa tre regioni, 54 comuni, e ha come unico comune denominatore l'acqua: l'elemento che contraddistingue sia la partenza dai Navigli di Milano, sia l'arrivo che, tassativamente, deve essere il tocco dell'acqua del mare di Sanremo dopo ben 285 chilometri. Tra i partecipanti, all’Ultramaratona Milano-Sanremo 2024 che quest’anno festeggiava il decennale c’era anche Danilo Tagliaferri, originario di Gavignano e residente a Stimigliano (sposato con la signora Paola ha due figlie) che gareggiava coi colori della sua società di appartenenza, la Sabina Marathon club di Poggio Mirteto. Tagliaferri, uno specialista delle ultramaratone in giro per l’Italia dopo aver corso la Milano Sanremo anche lo scorso anno, ha partecipato col numero di gara 123 e si è classificato quinto assoluto nonché primo degli italiani in gara con il tempo di 41 ore e 21 minuti. Un grandissimo piazzamento e bel tempo considerando che gareggiava contro centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo in una competizione durissima, al limite dell’impossibile: se non bastasse dire che si corre una non-stop estrema di quasi 300 chilometri si pensi che l’edizione 2024 terminata domenica dopo essere partiti il venerdì precedente è stata completata solo da 29 atleti. Danilo tagliaferri nel suo arrivo in notturna ha toccato il mare di Sanremo terminando la gara dopo aver insossato il suo cappello che aveva smarrito l’edizione precedente. All’arrivo soddisfatto e sorridente ha detto “bella gara ! E’ stata veramente una bella gara”. Per la categoria singoli (la Ultramaratona può essere corsa anche in staffetta a 4) la Ultramaratona di quest'anno è stata vinta dall'australiano Lachlan Mcdonald col tempo di 35 ore e 47 minuti che ha preceduto di sette minuti la prima delle donne, l'ungherese Zsuzsanna Maráz seconda assoluta, poi Rolando Espina, Bren Kevin Cabasa e al quinto posto Danilo Tagliaferri primo degli italiani ad arrivare a Sanremo.