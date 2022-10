Arrivata ad Amatrice la tappa della maratona “Route 21”

RIETI - Una manifestazione nazionale di estrema importanza. Anche una gita in moto per l’Italia può essere un grande strumento pedagogico di socializzazione per combattere la sindrome di Down. Giovani disabili accompagnati da volontari che hanno potuto e possono ammirare le bellezze del nostro patrimonio storico, urbanistico e naturale.



E come sosta, l’incontro presso l'Istituto scolastico Sergio Marchionne, per parlare infatti, di disabilità, di lotta alle fragilità. Scuola come luogo fondamentale per sensibilizzare gli studenti al tema. Presenti il sindaco Giorgio Cortellesi e il vicesindaco Roberto Serafini, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione.