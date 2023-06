Epicentro Trail: oltre 60 atleti hanno sfidato i 22 km della corsa competitiva ad Accumoli

RIETI - Sole, montagna e natura. Archiviata oggi, 3 giugno, la seconda edizione della “Epicentro Trail”. Tra i tornanti che portano al Monte Utero per poi attraversare l’area del Sic dei Pantani e poi tornare all’arrivo di Accumoli, è andata in scena una competizione dura, ma apprezzatissima tra i cultori del genere che già hanno confermato la presenza per il prossimo anno. A dare il via alla manifestazione, il sindaco di Accumoli Franca D'Angeli. Oltre sessanta gli atleti quest'anno: raddoppiato il numero di partecipanti e grande partecipazione

Nella categoria assoluta maschile a trionfare è stato ancora una volta Guido Lori dell’Avis Ascoli Marathon che ha ridotto il tempo dell'anno passato e chiuso a 2:14:29; secondo Francesco Vitali dell'Asd Bike Team Monte Azzurri. Terzo classificato, Stefano Maraessa della Polisportiva Adriatico Team.

Nella categoria assoluta femminile, vittoria per Silvia Gaffi, della Ssd Runner Trainer Roma con il tempo di 2:42:33. Seconda classificata, Claudia Salvatore, della stessa squadra. Terza classificata, Francesca Pegolo della Scuola di Maratona Vittorio Veneto.



Alle premiazioni è intervenuta la presidente dell’Uisp Rieti Caterina Ubertini e Aurelio Michelangeli di Parks Trail.

«Una manifestazione riuscita grazie al grande lavoro di tutte le associazioni di Accumoli -ha detto il Presidente di Accumoli in Marcia, Renzo Colucci- ricordiamo il grande supporto di Alessandro Nardo, della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, oltre alla collaborazione della Uisp di Rieti e di Roberto Sbriccoli di Campi di Norcia.

Grande partecipazione quest'anno della Ssd Runner Trainer di Roma e di tante squadre da tutta Italia che ogni anno vengono a misurarsi su questo tracciato e che rendono questo evento sempre più partecipato».



Da non dimenticare i 35 partecipanti che hanno preso parte alla passeggiata non competitiva di 6 chilometri e che hanno potuto godere gli stupendi panorami con affaccio sui Monti Sibillini e sui Monti della Laga.

Le classifiche complete e di categoria si possono visionare su www.timingrun.it