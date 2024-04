Eric Roldan corre la maratona di Londra con la madre in carrozzina per sensibilizzare sulla Sclerosi multipla

Spinta lungo tutto il percorso dal figlio Eric Roldan, Silvia Balsalobre, malata di sclerosi, ha partecipato alla Maratona di Londra in sedia a rotelle, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla sclerosi multipla. Madre e figlio hanno concluso la gara in circa 3 ore. Insieme hanno partecipato a più di 30 corse in giro per il mondo (dalla Spagna al Portogallo, dalla Francia ad Abu Dhabi) e vantano due Guinness World Record di velocità sulla distanza di 42.195 km spingendo una sedia a rotelle: due ore, 53 minuti e 28 secondi alla Maratona di Barcellona nel 2021 e due ore, 52 minuti e 39 secondi alla Maratona di Valencia nel 2022.