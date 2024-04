Yana a 12 anni corre la maratona di Boston con le protesi: due anni fa perse le gambe in un bombardamento russo

La maratona di Boston è uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti delle maratone. L'evento è uno dei più importanti della stagione delle corse, con diversi atleti che partecipano da tutto il mondo. Quest'anno, insieme ai soliti atleti, ce n'era uno speciale che ha voluto lanciare un messaggio preciso a tutti, compresi i russi e Putin. Si tratta di Yana Stepanenko, dodicenne ucraina che ha perso entrambe le gambe a causa di un bombardamento russo due anni fa.

Dopo essere passata per la riabilitazione insieme alla madre, Yana ha ripreso a camminare, ma soprattutto a correre con le protesi di carbonio che le hanno permesso di tagliare il traguardo a Boston. Il gesto non è stato solo una sfida personale, ma anche uno sforzo per raccogliere i fondi necessari per pagare una protesi sportiva a Oleksandr Ryasnyi, un difensore ucraino gravemente infortunato.

Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha descritto la forza di Yana a The New Voice of Ukraine.

Il primo cittadino ha assistito alla corsa della giovane ragazza del 2023, quando ha preso parte alla mezza maratona di Leopoli: «Niente è impossibile. L’indistruttibile Yana Stepanenko ha corso la sua prima maratona di Boston. Questi 5 chilometri hanno dimostrato ancora una volta che non bisogna mai arrendersi».