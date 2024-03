Maratona di Roma: record per il keniano Asbel Rutto che vince in 2h06'24", Lagat prima tra le donne

Sopra i sampietrini della Città Eterna, tra le vie del centro dove si respira storia, cultura, ma anche sport e divertimento. Oggi a Roma si è tenuta l'Acea Run Rome The Marathon, celebre maratona tra le vie della Capitale che riunisce sempre un gran numero di partecipanti. L'edizione di quest'anno però ha raggiunto diversi record come il numero di atleti stranieri in gara.

A tagliare la gara per primo per gli uomini è stato Asbel Rutto, atleta keniano che ha condotto una gara in completo assolo tagliando il traguardo in 2h06'24": è il nuovo record della maratona di Roma, che migliora il personale di Rutto di circa 3'. Anche tra le donne vittoria keniana: Ivyne Lagat conclude in 2h24'35" sgretolando il proprio primato personale di 2h41'54". Il podio maschile è completato da altri due atleti dal Kenya, Brian Kipsang in 2h07'56" e Sila Kiptoo in 2h08'09". Su quello femminile, secondo posto per Lydia Simiyu, keniana, in 2h25'10" e terzo per l'etiope Emebet Niguse in 2h26'41".

«Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità».