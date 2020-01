© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’aula magna dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi relativi alla certificazione di lingua spagnola Dele a studenti provenienti da tutte le scuole medie e scuole superiori di Rieti e provincia.L’evento, coordinato dalla preside professoressa Gerardina Volpe, dall’assessore alla cultura del comune di Rieti, professor Gianfranco Formichetti e dalla professoressa Tina Sallusti referente provinciale Dele, ha coinvolto i 130 ragazzi che hanno sostenuto l’esame tra il 23 e il 25 maggio del 2019 alla presenza della commissione dell’Istituto “Cervantes”, composta dalla presidente professoressa Ana Galindo, e da cinque esaminatrici madrelingua. È la prima volta che all’Epn, da anni Istituto per antonomasia legato allo studio lingue straniere, nonché centro Dele, ha avuto luogo l’importante celebrazione. I referenti istituzionali presenti hanno sottolineato che l’evento ha inteso sottolineare l’importanza dell’apprendimento delle lingue straniere, ringraziare sia le famiglie, per il sostegno fornito ai ragazzi, che le insegnanti di spagnolo Campochiaro, Minichetti, Occhiodoro e Graziani.Ai docenti degli studenti delle scuole superiori di I grado, che hanno espresso piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa per il successo ottenuto, è stato rivolto un vero apprezzamento e ringraziamento da parte degli organizzatori per l’adeguata e valida preparazione dei loro allievi visti i brillanti risultati ottenuti.La significativa partecipazione di docenti, studenti e famiglie, è sicuramente un segnale positivo e incoraggiante per la crescita delle giovani generazioni in termini di competenze linguistiche, un aspetto mai come oggi fondamentale per affrontare il mondo del lavoro e qualificare la propria professione.