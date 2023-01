Foggia, scoperta fabbrica di diplomi falsi: tre arresti

Falsi diplomi e attestati per essere assunti, pur senza averne i titoli. I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un’indagine relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di decine di reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici. Perquisizioni in sei province. (LaPresse)