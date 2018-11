© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Liceo Classico in agitazione, questa mattina, per discutere, da parte degli studenti, con la dirigente scolastica Stefania Santarelli della decisione del consiglio d’istituto di trasformare da volontario ad obbligatorio il contributo scolastico annuale versato da ogni studente.Riunitisi fuori dalla scuola con la ferma intenzione di occupare la sede di piazza Mazzini, al momento di entrare per dichiarare l'occupazione del liceo, gli studenti sono stati invitati dalla Santarelli all'interno della palestra del Varrone per discutere e tentare così di evitare il blocco delle lezioni.Secondo la delibera “votata all’unanimità” dal consiglio, agli alunni non in grado di versare l’intero contributo annuale è impedito di prendere parte a visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali o progetti.Sempre più vivace, dunque, il movimento studentesco cittadino, particolarmente frizzante in questa prima parte dell’anno scolastico, dopo già i cinque giorni di occupazione vissuti a metà ottobre dal liceo Magistrale Elena Principessa di Napoli, per protestare contro la carenza di spazi per le 22 classi costrette ad abbandonare la Sacchetti Sassetti dopo il crollo di alcuni calcinacci all’interno di un’aula.