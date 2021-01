Cassa integrazione a "Panorama", l'Ugl dichiara lo stato di agitazione

L’Ugl Terziario ha proclamato lo stato d’agitazione dei dipendenti dei punti vendita di Latina e Alatri della catena “Panorama”. I sindacati non ritengono soddisfacenti i chiarimenti sulla Cassa Integrazione Covid per reparti che, secondo il sindacato, non funzionerà.

APPROFONDIMENTI L'ASSALTO Latina, fallisce il tentativo di far saltarein aria la cassa... IL FOCUS Covid-crisi, enogastronomia determinante per recuperare posizioni

«La cassa integrazione – spiega Amedeo Gismondi – è uno strumento per sua natura già di per sé non adatto al commercio. Se lo si utilizza secondo modalità di un’azienda metalmeccanica, il disastro è dietro l’angolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA