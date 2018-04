Latina, Abc: i sindacati revocano lo stato di agitazione per l'azienda dei rifiuti

di Andrea Apruzzese

Lo stato di agitazione dei dipendenti dell’Azienda dei beni comuni di Latina è stato revocato. La decisione nel primo pomeriggio, da parte delle Rsu, al termine del previsto incontro con il direttore generale, Michele Bernardini, e con il presidente, Demetrio De Stefano. In particolare, l’organizzazione sindacale e la rappresentanza sindacale unitaria Fit Cisl avevano indetto lo stato di agitazione, e richiesto l’incontro, nella scorsa settimana, anche a seguito dell’accidentale apertura della portella di un mezzo di raccolta rifiuti, che aveva lievemente ferito di striscio un dipendente, provocandogli un’escoriazione al braccio con cinque giorni di prognosi. Tra i temi dell’incontro, figuravano l’organizzazione del lavoro; la sicurezza dei mezzi e delle attrezzature e gli interventi manutentivi effettuati, a partire dalle aree di maggiore rischio; gli investimenti effettuati e quelli programmati; l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano industriale, che dovrebbe essere pronto per metà maggio; la definizione della macrostruttura aziendale. «L’organizzazione sindacale - si legge nella nota finale del sindacato - sentita la relazione del direttore e del presidente, ritenendo esaustivo quanto comunicato, e pur chiedendo un maggior coinvolgimento delle Rsu aziendali, ritengono esaurienti le risposte date dall’azienda e revocano lo stato di agitazione proclamato l’11 aprile scorso». Intervenendo ieri in commissione Ambiente, Bernardini aveva reso noto che, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, l’azienda aveva comunque fatto ricorso alla commissione di garanzia, che aveva giudicato carenti le motivazioni della protesa, invitando le Rsu a revocarla.

