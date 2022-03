Domenica 27 Marzo 2022, 15:07

La Cisl funzione pubblica scrive al sindaco di Latina, all'assessore alle risorse umane, al segretario generale del comune, al comandante della polizia locale, al prefetto Maurizio Falco, alla commissione di Garanzia per lo sciopero e all'Ispettorato della Funzione pubblica con un diffida e messa in mora dell'Ente per il pagamento dell'indennità di servizio esterno.

Contestualmente è stato proclamato lo stato di agitazione della Polizia Locale del Comune di Latina.

«Tutto nasce - spiega il segretario provinciale della Cisl Fp, Raffaele Paciocca - dopo essere venuti casualmente a conoscenza dell'affissione nella bacheca del Comando di una disposizione dirigenziale secondo la quale al personale nella busta paga del mese di marzo non sarà erogata l'indennità di servizio esterno per problematiche tecnico/contabili gestionali e interpretative».

LA CONTESTAZIONE

Secondo il sindacato eventuali interpretazioni che riguardano i contratti devono essere «condivise con le rappresentanze sindacali e la dirigenza non può in alcun modo prendere posizioni unilaterali senza aver prima per lo meno informato noi, addirittura interrompendo il pagamento di indennità che sono state contrattate dalle parti e che sono contenute nel contratto collettivo integrativo dell'ente», spiega Paciocca secondo il quale «Tale gravissimo comportamento mina il sistema delle corrette relazioni sindacali che deve essere improntato sulla responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza e orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che devono essere condivisi tra le parti».

LA REPLICA

«In realtà le spettanze dei lavoratori non sono intaccate in alcun modo - spiega l'assessora Simona Lepori - le competenze verranno infatti erogate nel mese di aprile. Gli incartamenti sono già stati inviati al dirigente al bilancio che sta provvedendo».

Secondo il sindacato però, in questo specifico caso la procedura adottata non può essere ritenuta ricevibile anche per le tante interpretazioni dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, su tale argomento e non possono essere messe in discussione a fronte di un contratto sottoscritto tra le parti che non può essere modificato o rescisso unilateralmente. Ecco perchè la Cisl Fp ha proclamato lo stato di agitazione del personale della Polizia locale di Latina e chiede l'immediato pagamento dell'indennità di servizio esterno con una busta paga straordinaria entro cinque giorni dalla lettera: «In caso contrario sarà richiesto il tentativo di conciliazione al prefetto di Latina e saranno attivate tutte le iniziative sindacali, tra cui lo sciopero».



