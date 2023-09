Rieti, incidente sulla Salaria: un ferito in eliambulanza al Gemelli a Roma

RIETI - Incidente avvenuto al chilometro 83 della Salaria per Ascoli. Nel frontale tra due auto un uomo, un dipendente Asl di Rieti, è risultato in gravi condizioni ed è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma mentre altre tre persone sono rimaste lievemente ferite.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Il sinistro si è verificato tra due veicoli che hanno impattato frontalmente a causa di un'invasione di corsia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, più unità operative del 118 e polizia.