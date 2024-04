Perù, autobus finisce in un burrone: almeno 25 morti, alcuni travolti da un torrente

Almeno 25 persone sono morte e più di una dozzina sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale in Perù. Un autobus è precipitato in un burrone provenendo da una strada di montagna nel nord del paese. L'incidente è avvenuto domenica sera su una strada sterrata piena di buche nella regione andina di Cajamarca, "e l'autobus è caduto in un abisso" profondo circa 200 metri hanno riferito le autorità locali.

L'autobus che trasportava più di 50 passeggeri è finito sulla riva di un fiume e alcuni di quelli a bordo sono stati travolti dall'acqua. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco, da dove i feriti sono stati trasportati in ospedale. L'anno scorso, il Paese ha registrato più di 3.100 morti a causa di incidenti stradali. Le autorità stanno indagando se l'autobus era idoneo alla circolazione.