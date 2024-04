Motociclismo, Nicolò Nicoli cade a Vallelunga a oltre 200 km/h e si rompe una gamba: «Poteva andare peggio»

Pauroso incidente per il centauro frusinate Nicolò Nicoli nelle prove ufficiali del round-1 della Coppa Italia Amatori in programma nel scorso week end a Vallelunga. Durante le prove di qualificazione del sabato, Nicoli, con la sua Honda CBR 600 è letteralmente volato ad oltre 200 km/h nel percorrere il "Curvone", uno dei tratti più difficili del tracciato capitolino.

Le prove sono state immediatamente interrotte ed il portacolori del Motoclub Ferentino è stato immediatamente trasportato in ambulanza, prima al centro medico dell'autodromo e poi al Sant'Andrea di Roma, in codice rosso, per ulteriori accertamenti. Accertamenti che hanno escluso serie lesioni. Nicolì ha riscontrato varie contusioni e la rottura del legamento della caviglia destra. Distrutta ed irrecuperabile invece la sua Honda. Come ha testimoniato il centauro ciociaro nel post social indirizzato ai suoi tifosi: «Poteva andare anche peggio».