di Samuele Annibaldi

RIETI - Con un incontro presso l’Istituto Federico Caffè di Roma si è concluso il percorso di Alternanza Scuola/Lavoro che ha visto coinvolti gli alunni della terza classe del liceo linguistico EsaBac e alcune alunne delle classi terze del liceo delle scienze umane, opzione Economico sociale dell’IIS Gregorio da Catino di Poggio Mirteto. I liceali sono stati accolti dalla dirigente scolastica dell’Istituto, professoressa Marina Pacetti, dalla docente di Histoire EsaBac, professoressa Paola Ceccopieri e dalla dottoressa Anne Darmouni, attachée de coopération pour le français de l’Institut Français. Nel corso dell’incontro, studenti di alcune scuole superiori di Roma (Istituto Federico Caffè, Liceo Tacito, Pirelli, Enriquez, De Sanctis), del Liceo Leonardo di Civitanova Marche in collegamento Skipe e del Istituto mirtense, che hanno partecipato a progetti di alternanza scuola/lavoro riguardanti la sensibilizzazione dei bambini delle scuole primarie all’apprendimento della lingua francese, hanno presentato le loro attività facendo un bilancio delle attività svolte. Nel caso dell’IIS Gregorio da Catino, diretto dalla professoressa Maria Rita De Santis, il progetto si è svolto con la preziosa collaborazione dell’IC Bassa Sabina- plesso Volpicelli di Poggio Mirteto, diretto dal dirigente Renato Romano Renzi. Il progetto prevedeva che gli alunni del liceo seguissero attività di formazione tenute da docenti esperti e da docenti dell’Institut Français di Roma volte a prepararli a svolgere attività didattiche di sensibilizzazione alla lingua francese con i bambini delle quarte della scuola primaria dell’IC Volpicelli. Nella fase di formazione gli studenti hanno riflettuto sulle modalità di apprendimento dei bambini, hanno raccolto materiali ed hanno ideato ed organizzato una serie di attività ludiche e pratiche per insegnare ai bambini alcuni semplici elementi della lingua francese. Hanno quindi predisposto materiale didattico, ideato giochi ed attività sui numeri, le parti del corpo, i colori, i giorni della settimana. Nel corso delle attività poi, i bambini hanno ricevuto piccoli gadget preparati dagli studenti e che richiamavano la Francia e diplomi per le classi. L’esperienza si è rivelata molto positiva: gli studenti, un po’ preoccupati all’inizio, hanno subito legato con i bambini che hanno manifestato il loro entusiasmo per le attività proposte tanto da esprimere il desiderio di ripetere l’esperienza. Un giudizio positivo è stato espresso anche dalle docenti della scuola primaria e dai docenti degli studenti partecipanti. L’IIS Gregorio da Catino auspica ora di poter riprendere e consolidare l’esperienza nel prossimo anno scolastico.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



